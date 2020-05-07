В ОБСЕ рассказали о стрельбе из миномета неподалеку от патруля Миссии

Неподалеку неподконтрольной украинским властям Еленовки (Донецкая обл.) патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировал стрельбу из миномета и взрывы. Инцидент произошел во вторник, 5 мая. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 6 мая.

«5 мая, пребывая на блокпосте вооруженных формирований в н. п. Оленовка (неподконтрольный правительству, 23 км к юго-западу от Донецка), команда СММ (состоящая из 4 сотрудников, которой было поручено перевезти одного члена патруля в подконтрольные правительству районы) слышала 5 артиллерийских выстрелов (по оценке, из миномета) на неустановленном расстоянии неподалеку, а также наблюдатели слышали последовавшие взрывы (и ощутили ударную волну от них) на расстоянии примерно 300–400 м к западо-северо-западу от своего местоположения. Патруль Миссии незамедлительно покинул этот район», – сказано в отчете.