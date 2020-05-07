В «ДНР» появилась страховая компания, которая будет выдавать «полисы ОСАГО»

В «ДНР» появилась компания, которая будет выдавать «полисы ОСАГО». Об этом сообщает пресс-служба «центрального республиканского банка».

Как сообщается, «ООО "Страховая компания "Хатхор" было зарегистрировано в качестве некредитной финансовой организации, осуществляющей деятельность субъектов страхового дела, в феврале 2020 года».

«В апреле 2020 года правлением ЦРБ было принято решение о выдаче ООО "Страховая компания "Хатхор" лицензии на право осуществления страховой деятельности по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств», – утверждают в «ДНР».

«Однако, для начала реализации страховых полисов в ДНР требуется принятие еще ряда нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств», – добавляют в «республике».

Ранее сообщалось, что на неподконтрольной украинским властям части Донецкой области «вступил в силу» «закон» «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Также в «республике» назвали тарифы, и сообщили, когда начнут штрафовать водителей за отсутствие «страховых полисов».