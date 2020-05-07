В Госдепе назвали условие проведения выборов на неподконтрольном Донбассе

Условия выборов на неподконтрольной украинским властям части Донбасса должны обсуждаться только после выполнения блока по безопасности в Минских договоренностях, в частности, восстановления контроля Украины над государственной границей. Об этом заявил Джордж Кент, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии, во время онлайн-дискуссии «Укрепление отношений США с Восточной Европой во время пандемии», пишет «Европейская правда».

«Должны быть отведены силы, все войска, созданные все условия в вопросах безопасности. Прежде чем мы перейдем к любым разговорам об условиях предстоящих местных выборов, которые также обсуждаются в Минском процессе, должны быть выполнены условия по безопасности, которые создадут основание для выполнения политических условий ... Прежде всего, должна быть договоренность о восстановлении контроля Украины над государственной границей [с Российской Федерацией]», – отметил Джордж Кент.

Он также отметил, что Россия должна выполнить обязательства, которые взяла на себя в 2014-2015 годах в Минском процессе, и напомнил, что достигнутые договоренности постоянно нарушались. В частности, Россия уже после подписания Минских договоренностей заняла новые территории с городом Дебальцево.

Представитель Госдепа отметил, что видит стремление команды президента Владимира Зеленского достичь мира на Донбассе.

«Это война России. Россия начала ее и Россия привела войска, которые продолжают убивать украинцев на украинской земле ... Россия должна выполнить обязательства, которые взяла на себя в сентябре 2014 и феврале 2015 года», – отметил Джордж Кент.

Он отметил как положительный сдвиг недавний обмен, но напомнил, что на неподконтрольном Донбассе, в аннексированном Крыму и на территории Российской Федерации все еще содержатся в заключении более сотни украинских граждан.

Джордж Кент также отметил необходимость сохранять в фокусе внимания ситуацию с правами человека в аннексированном Крыму, в частности, ситуацию крымских татар.