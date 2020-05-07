За сутки в Украине COVID-19 заболели 507 человек

За минувшие сутки, 6 мая, в Украине зафиксированы 507 новых случаев заболевания COVID-9. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 7 мая, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 507 человек. Из них 28 детей и 109 медицинских работников. Были госпитализированы 313 человек. Зафиксированы 13 летальных случаев. При этом хорошая новость – 299 пациентов выздоровели. В целом за все время пандемии заболел 13691 человек. Из них 933 ребенка, а также 2660 медицинских работников. При этом в целом выздоровели 2396 человек, а летальных случаев 340», – проинформировал Степанов.

Глава Минздрава также сообщил, что наибольшее количество случаев заболевания коронавирусом за последние сутки зарегистрированы в Одесской и Черновицкой областях – по 63 случая, а также в Днепропетровской области – 56.

Отметим, что по данным Минздрава, по состоянию на 9:00 сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 89 случаев заболевания COVID-19, в Луганской – 42.