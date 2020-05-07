Сводка из зоны ООС за 6 мая: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 8 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Вследствие обстрелов со стороны НВФ 1 украинский военный был ранен. Об этом сегодня, 7 мая, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ вели обстрелы позиций Объединенных сил:

у Авдеевки – из ручных противотанковых гранатометов, стрелкового оружия, подствольных гранатометов;

у Павлополя – из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

на окраине Песок – из ручных противотанковых и подствольных гранатометов;

неподалеку Тарамчука и Каменки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ из станковых противотанковых гранатометов вели огонь по украинским военным недалеко от Попасной.

С начала текущих суток НВФ активности не проявляли.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «армия Киева за минувшие сутки 14 раз нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 124 единицы. Обстрелам на донецком направлении подверглись районы "Вольво-центра" на северной окраине Донецка, Ясиноватая, поселки шахты "Трудовская", Жабичево и Еленовка, села Сигнальное; на горловском направлении – район поселка шахты им. Гагарина; на мариупольском направлении – окрестности сел Октябрь (после переименования – Верхнешироковское, – ред.), Саханка и Сосновское. Применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Накануне огнем украинских силовиков был поврежден дом в поселке шахты "Трудовская"».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 1 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелу подвергся район села Березовское. Огонь велся из вооружения БМП».