Контактные с заболевшими и прибывшие из РФ: В «ДНР» рассказали о новых случаях COVID-19

В «ДНР» по состоянию на 9:00 сегодня, 7 мая, выявлены 147 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«Согласно проведенным 6 мая исследованиям, выявлены 5 случаев заболевания COVID-19. 2 положительных результата тестов на COVID-19 у лиц, недавно прибывших из Российской Федерации. Остальные случаи инфицирования новой коронавирусной инфекцией – у лиц из числа контактных с заболевшими ранее, в том числе у 1 медицинского работника. Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь», – сообщают в «ДНР».

Всего с начала пандемии в «ДНР» подтверждены 147 случаев COVID-19:

на лечении – 125 чел.;

выписаны – 18 чел.;

летальных случаев – 4 чел.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 7 мая в Украине коронавирусом заболел 13 691 человек (2 396 – выздоровели, 340 пациентов скончались). По данным Минздрава, на подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области подтверждены 89 случаев COVID-19, Луганской области – 42 случая.

В «ЛНР» (на 5 мая) – 162 заболевших (12 человек выздоровели, о летальных случаях в «ЛНР» умалчивают, по последним озвученным данным – скончались 2 человека, в том числе умер врач-отоларинголог).