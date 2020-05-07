В ВСУ за сутки выявили два новых случая COVID-19

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины выявлены два новых случая заболевания COVID-19. Всего в армии коронавирусом болеют 29 человек. Об этом сегодня, 7 мая, сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

«На 07:00 7 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 болеют 29 человек. Также за период пандемии выздоровели 52 человека и 2 летальных случая», – сообщили военные медики.

На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 223 человека. У 63 человек изоляция заканчивается в ближайшие 3 суток.

«За прошедшие сутки зарегистрированы 2 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Военнослужащий (Одесская область) и работник ВС Украины (Винницкая область) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют», – проинформировали в Командовании Медицинских сил.