Были бы деньги: Житель Донецка показал «Галактику» (Фото, видео)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», побывал в гипермаркете «Галактика».

На стоянке возле «Галактики» – много припаркованных авто. В самом супермаркете много людей, некоторые в масках, некоторые – без.

Дончанин первым делом направился в отдел для автолюбителей. Там продают гаечные ключи, наборы инструментов для автомобиля, освежитель воздуха в авто, автовоск, зимнюю и летнюю резину и иные автотовары. Автокресла выставлены на продажу по цене от 3 тыс. руб. (от 1304 грн по местному курсу на 01.04.2020).

В отделе продуктов есть гречка (4 пакетика в пачке) – по 61 руб. (27 грн), рис длиннозерный (5 пакетиков) – по 80 руб. (35 грн), кукурузная крупа (5 пакетиков) – по 56 руб. (24 грн) и другие крупы, большой выбор макарон. «Дефицита продуктов нет», – сообщил дончанин.

Также он показал душевые кабинки, ванны, тумбочки и зеркала, смесители на кухню – от 2,1 тыс. руб. (913 грн), в раковину в ванную комнату есть бюджетные варианты смесителей, по 1 тыс. руб. Есть и несколько стендов с обоями.

«Виконста» приобрел себе грунт по ржавчине – консультант предлагал российского и белорусского производства. Баночка в 1 л грунта из РФ обошлась в 650 руб. (283 грн).

Есть в «Галактике» и велотренажеры: попроще – 16 тыс. руб. (6,6 тыс. грн), «с наворотами» – 33 тыс. руб. (14,3 тыс. грн).

Также выставлены газовые плиты, телевизоры, различная быттехника, детские коляски, кровати, посуда. «Ходить здесь можно до бесконечности… Есть все что хотите – были бы деньги», – отметил дончанин.