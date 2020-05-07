Жители неподконтрольного Донбасса должны иметь возможность получать пенсии, – Матеу

Жители неподконтрольной украинским властям части Донбасса должны иметь возможность получать украинские пенсии. Такое мнение выразил представитель УВКБ ООН в Украине Пабло Матеу в интервью DW.

«Получение пенсии – право человека, которое он заработал многими годами труда. Это не вина людей, что они оказались на территории, неподконтрольной правительству. Мы стараемся убедить правительство Украины отказаться от обязательной регистрации в качестве внутренне перемещенного лица для получения пенсии. Людей, по сути, заставляют получать фиктивный статус переселенца, чтобы реализовать свое право на заработанную пенсию. Я надеюсь, что пандемия побудит правительство пересмотреть подходы к регистрации внутренних переселенцев, а также к реализации прав граждан Украины, проживающих на неподконтрольной территории», – сказал Матеу.

Представитель ООН в Украине также отметил необходимость открытия пунктов пропуска на линии соприкосновения.

«Есть немало людей, которые "застряли" по другую сторону. Например, люди, которые незадолго до закрытия пунктов пропуска поехали навестить родственников и теперь уже больше месяца не могут вернуться домой. Кроме того, есть немало пенсионеров, проживающих на неподконтрольной правительству территории. Они до закрытия линии разграничения регулярно ездили на подконтрольную территорию получать пенсию. Сейчас они не могут ее получить», – отметил Пабло Матеу.

Пабло Матеу также высказал мысль о том, что в условиях эпидемии коронавируса имеет смысл открыть больше мобильных отделений на пунктах пропуска, чтобы люди могли там получать пенсию.

«На некоторых пунктах пересечения линии разграничения есть отделения "Ощадбанка", в которых можно получить пенсию. Они находятся сразу за шлагбаумом пограничников. Например, такое отделение есть в Станице Луганской. Имеет смысл открыть мобильные отделения "Ощадбанка" и на других пунктах пропуска, чтобы люди могли там забрать пенсию и не ехать для этого в город. Если же люди захотят посетить родственников в Киеве или в других регионах, то в этих случаях, очевидно, должны применяться такие же предписания, как при пересечении границ, то есть, самоизоляция на две недели», – сказал представитель ООН.

Матеу также напомнил, что с тех пор как «Л-ДНР» были введены карантинные ограничения, ни представители ОБСЕ, ни ООН не могут попасть на неподконтрольную правительству территорию.

«С тех пор как введен карантин, ни представители ОБСЕ, ни ООН не могут попасть на неподконтрольную правительству территорию. Мы также не можем отправить туда гуманитарную помощь, кроме помощи, связанной с пандемией COVID-19. Вместе с другими международными организациями мы пока посылаем туда средства дезинфекции и индивидуальной защиты, ВОЗ и Красный крест предоставляют медицинское оборудование», – сказал представитель ООН.