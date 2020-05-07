COVID-19: На Луганщине за сутки не выявили ни одного заболевшего (Карта)

На Луганщине за прошедшие сутки не выявили ни одного нового случая заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сегодня, 7 мая, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

«За последние сутки количество инфицированных COVID-19 в Луганской области не изменилось (42 лабораторно подтвержденных случая). 30 человек продолжают лечение (11 – в стационарах, 19 – амбулаторно). Выздоровели – 12 человек», – сообщают в центре.

Там добавляют, что с начала пандемии в Луганской области зарегистрированы 239 подозрений на заболевание коронавирусной болезнью, в том числе за последние сутки – 8 случаев.

Особое внимание уделяется обследованию медицинских работников, которые непосредственно находятся в контакте с больными. Обследованы методом ПЦР 223 медицинских работника, за последние сутки – 25 человек.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 7 мая в Украине коронавирусом заболел 13 691 человек (2 396 – выздоровели, 340 пациентов скончались). По данным Минздрава, на подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области подтверждены 89 случаев COVID-19, Луганской области – 42 случая.

В «ДНР» выявлены 147 случаев заболевания COVID-19 (выздоровели – 18 человек, скончались – 4 человека). В «ЛНР» (на 5 мая) – 162 заболевших (12 человек выздоровели, о летальных случаях в «ЛНР» умалчивают, по последним озвученным данным – скончались 2 человека, в том числе умер врач-отоларинголог).