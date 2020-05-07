В «Л-ДНР» искусственно занижают статистику по коронавирусу, – дипломат

В подконтрольных России «Л-ДНР» как минимум в 2-2,5 раза занижают статистические данные относительно распространения коронавируса. Аналогичная ситуация и в аннексированном Крыму. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время онлайн-заседания Форума ОБСЕ по безопасности сотрудничества в среду, 6 мая, сообщает «Укринформ».

«Правозащитные организации сообщают о низком уровне общей медицинской помощи и низком охвате населения диагностикой выявления коронавируса в Крыму и на Донбассе. Российские оккупационные администрации скрывают данные о ситуации относительно распространения заболевания и искусственно занижают (по данным спецслужб – как минимум в 2-2,5 раза) "официальные" статистические данные о выявленных случаях COVID-19», – заявил Лоссовский.

Украинский дипломат отметил, что лишь за неделю 17-24 марта в луганской больнице №7 умерли 9 пациентов с диагнозом «пневмония».

«Согласно нашей информации, все они имели симптомы, характерные для COVID-19, но врачам было запрещено указывать эти факты в медицинских заключениях», – заявил Лоссовский.

В то же время, добавил он, международные организации и другие независимые источники не имеют возможности проверить информацию относительно распространения COVID-19 в Крыму и на неподконтрольном Донбассе.

«На временно оккупированных территориях также наблюдается нехватка медперсонала (а уровень распространения заболевания среди медиков является высоким), медицинских веществ, средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств и тестов, что делает практически невозможным понимание реальной ситуации», – подчеркнул заместитель главы украинской миссии при ОБСЕ.

По его словам, одним из основных источников распространения коронавируса остаются люди, которые едут в/из Москвы, регулярные рейсы и автомобильные перевозки, которые до сих пор происходят с территории РФ в Крым. Также в апреле сообщалось об организованных автобусных поездках из неподконтрольных украинским властям Донецка и Луганска на российскую территорию для получения паспортов РФ. Кроме того, присутствие российских войск, размещенных на неподконтрольных территориях по принципу ротации, является дополнительным фактором распространения COVID-19.

«В условиях распространения острого респираторного заболевания COVID-19 РФ не предпринимает достаточных мер, как государство-оккупант, в соответствии с нормами международного гуманитарного права, для обеспечения защиты жизни и здоровья населения временно оккупированных территорий Украины», – подчеркнул украинский дипломат.