Криклий рассказал, когда заработает общественный транспорт в Украине

В Украине с 11 мая хотят увеличить количество общественного транспорта, но вот по количеству людей ограничения изменятся только после 22 мая. В то же время ездить придется с соблюдением санитарных мер – маски, дезинфекция, температурный скрининг. Об этом рассказал в эфире одного из украинских телеканалов министр инфраструктуры Владислав Криклий, пишет «Сегодня».

По словам министра, до 22 мая карантинные нормы в общественном транспорте изменять не будут (проезд только для особой категории граждан с определенным количеством и по спецбилетам). В то же время вопрос метро сейчас довольно сложный.

«Если мы говорим о более широком круге (большем количестве людей, – ред.), который сможет использовать общественный транспорт, то это уже после 22 мая. Однако можно отметить, что будет функционировать весь транспорт как в Украине, так и не в Украине в рамках новой реальности. То есть тотальный масочный режим, обязательные температурные проверки в местах большого скопления, постоянная дезинфекция. Довольно трудно будет в метро на уровне вагонов контролировать, сколько людей зашло. Чтобы организовать этот процесс проверки и такого важного необходимого контроля, то это требует определенного времени и организации. Поэтому тоже на 22 (мая, – ред.) еще точно никто не готов», – сказал Криклий.