Более 70 населенных пунктов на Донбассе не имеют сообщения с внешним миром, – Матеу

Более 70 населенных пунктов на Донбассе не имеют транспортного сообщения с внешним миром. Об этом сообщил представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в Украине Пабло Матеу в интервью DW.

Матеу констатировал, что до начала карантина, связанного с COVID-19 таких населенных пунктов было 36.

«До карантина 36 населенных пунктов не имели транспортного сообщения с внешним миром. Теперь, как мы выяснили, таких уже 71. Около полусотни поселков не имеют доступа к первичной медицинской помощи и даже не имеют продуктовых магазинов. А ведь из-за карантина никуда ездить нельзя. При содействии общественных организаций мы организовали доставку гуманитарной помощи в эти поселки. Ряд благотворительных организаций и международный комитет Красного креста раздают продуктовые наборы. Поддержку получают также управления социальной защиты Луганской и Донецкой областей, чтобы социальные работники могли посещать тех, кто в этом нуждается. Еще одна большая проблема – получение пенсий. Мы ведем диалог с "Ощадбанком" о доставке пенсий в населенные пункты, в которых нет банкоматов», – сообщил Пабло Матеу.