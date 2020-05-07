В апреле на Донетчине произошло почти 100 ДТП

В апреля в Донецкой области произошли почти 100 ДТП. В авариях травмированы 28 человек, 3 – погибли. Об этом сегодня, 7 мая, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«В период карантина число автотранспорта на дорогах уменьшилось, как и количество ДТП. По сравнению с прошлым месяцем – втрое. Всего в апреле произошли 97 дорожно-транспортных происшествий, 22 из которых – с пострадавшими. Погибли 3 человека, травмы получили 28 граждан. Среди 13 пешеходов, попавших под колеса авто, 3 погибли», – рассказали в полиции.

В ведомстве также подчекнули, что главной причиной аварий остается несоблюдение правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами.