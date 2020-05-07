В РФ зафиксировано рекордное количество заболевших COVID-19 за сутки (Инфографика)

В России зафиксирован 11 тыс. 231 новый случай заболевания коронавирусом COVID-19 за сутки. Об этом сегодня, 7 мая, сообщает оперативный штаб борьбы с вирусом.

Это максимальный показатель – число выявленных за сутки случаев впервые превысило 11 тыс.

При этом общее количество больных за все время пандемии – 177 тыс. 160 человек, 23 тыс. 803 чел. выздоровели (2 476 чел. за сутки), 1 625 чел. скончались (88 чел. за минувшие сутки).

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 7 мая в Украине коронавирусом заболел 13 691 человек (2 396 – выздоровели, 340 пациентов скончались). По данным Минздрава, на подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области подтверждены 89 случаев COVID-19, Луганской области – 42 случая.

В «ДНР» выявлены 147 случаев заболевания COVID-19 (выздоровели – 18 человек, скончались – 4 человека). В «ЛНР» (на 5 мая) – 162 заболевших (12 человек выздоровели, о летальных случаях в «ЛНР» умалчивают, по последним озвученным данным – скончались 2 человека, в том числе умер врач-отоларинголог).