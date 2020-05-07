В «ДНР» «госслужащих» обязали пройти аттестацию, но некоторых освободили от проверок

В «ДНР» «государственных служащих» обязали пройти аттестацию на соответствие занимаемой «должности». Соответствующий «указ» «главы республики» Дениса Пушилина опубликован на местных интернет-ресурсах.

«Аттестация проводится в целях определения соответствия гражданского служащего занимаемой должности гражданской службы на основе оценки его профессиональной служебной деятельности», – говорится в «документе», подписанном 6 мая.

Поясняется, что решения будут приниматься на заседании аттестационной комиссии. Процедура будет проводиться раз в 3 года.

При этом в ряде случаев могут провести «внеочередную аттестацию». От проверки освобождены те, кто проработал менее года, лица, достигшие 60 лет, беременные женщины и др.

Еще одним «указом» был утвержден «перечень государственных должностей» в «республике».