В украинских больницах испытывают препарат от COVID-19: Подробности

В Министерстве здравоохранения Украины подтвердили, что позволили испытывать украинский препарат от COVID-19 в 5 лечебных учреждениях. Об этом сегодня, 7 мая, в ходе брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

«Лекарственное средство "Биовен" – это препарат украинского производителя. Он уже показал свою эффективность при целом ряде сложных хронических заболеваний», – сказала Микичак.

По словам чиновницы, для того, чтобы было принято решение о клинических испытаниях, фирма-производитель обращается в Государственный экспертный центр с пакетом документов, фирма сама определяет учреждения здравоохранения, где с их согласия будут проводиться испытания.

«В пакет документов входит собственно согласование или согласие учреждения здравоохранения и обязательно решение комиссии по этике в этом заведении. Испытания проводятся исключительно с согласия пациента, более того пациент или доброволец страхуется, когда проводятся эти испытания», – рассказала замминистра.

Минздрав, в свою очередь, утверждает предложение Государственного экспертного центра о проведении клинических испытаний.