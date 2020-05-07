Для удобства клиентов: ДТЭК Донецкие электросети подготовил инструкцию по пользованию дистанционными сервисами

ДТЭК Донецкие электросети подготовил простую инструкцию – какие сервисы компании с помощью какого дистанционного канала можно заказать и получить, не выходя из дома. Об этом сообщает пресс-служба компании

Пользоваться инструкцией очень просто. Сначала клиент выбирает в списке необходимую услугу. Например, «Сообщить об отсутствии света, колебаниях напряжения». Затем проверяет – доступна эта услуга дистанционно и выбирает наиболее удобный для него канал коммуникации. Среди них: сайт компании (разделы «Клиентам», «Присоединение к электросетям»), личный кабинет, телефоны колл-центра +38 (096) 450 0 473; +38 (099) 450 0 473; (0629)450 473. А также электронная почта dtek_coordinators@beconnected.today или официальная страница в Facebook.

«В условиях карантина мы делаем все, чтобы защитить наших клиентов и обеспечить их надежным и бесперебойным электроснабжением. Для удобства клиентов наши специалисты разработали простую и наглядную инструкцию, которая поможет им сориентироваться, как действовать в той или иной ситуации, и дистанционно решить любые вопросы, связанные с электрообеспечением», – прокомментировал генеральный директор ДТЭК Донецкие электросети Алексей Дегтярев.

Кроме того, ДТЭК Донецкие электросети упростил передачу показаний электросчетчиков – теперь это можно сделать на сайте энергокомпании без дополнительной регистрации. Передавать показания приборов учета потребленной электроэнергии необходимо ежемесячно в период: два последних рабочих дня текущего месяца – три первых рабочих дня следующего месяца.

В пресс-службе также напомнили, что из-за эпидемии коронавируса с 17 марта Центры обслуживания клиентов переведены на дистанционное обслуживание.

Краткая видео-инструкция «Как найти свой адрес в списке аварийных/плановых отключений на сайте компании» доступна по ссылке.