Под угрозой сотни тысяч людей: На неподконтрольном Донбассе загрязняются два водохранилища

На временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой и Луганской областей с конца 2019 года загрязняются два водохранилища. Под угрозой жизнь и здоровье сотен тысяч людей. Об этом заявили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Пресс-служба ведомства сообщает, что восточнее города Енакиево (неподконтрольная часть Донецкой обл.) в Волынцевское питьевое водохранилище длительное происходит неконтролируемый сброс неочищенных стоков шахты «Булавинская» (состоит на балансе т.н. РП «Донбасуглереструктуризация», которое находится в стадии ликвидации). В результате зафиксировано значительное нарушение гигиенических и экологических показателей.

«В частности, нормы о предельно допустимой концентрации в воде нефтепродуктов превышены в 6 раз, нитратов – в 5,7 раза, сульфатов – в 3,5 раза, цинка – почти в 4 раза и тому подобное», – отмечают в Минреинтеграции.

Волынцевское водохранилище используется как источник питьевой воды для городов Енакиево, Дебальцево, Шахтерск, Чистяково (до переименования – Торез) и других населенных пунктов, где проживает более 300 тыс. человек. Местная «администрация» знает о проблеме, однако адекватных мер не принимает.

«С начала года загрязненные шахтные стоки заместили в водохранилище около 25% воды. Поскольку фильтрационные станции водохранилища не рассчитаны на очистку воды с такими санитарно-химическим показателями, при сохранении тенденции оно станет совершенно непригодным для использования до конца 2020 года», – подчеркивают в Минреинтеграции.

На данный момент забор воды из Волынцевского водохранилища временно приостановлен, вода для потребления подается с канала «Северский Донец-Донбасс». Однако вскоре ситуация может выйти из-под контроля, поскольку канал нуждается в регулярной очистке и плановом ремонте.

Одновременно на неподконтрольной украинскому правительству части Луганской области возникла угроза исчезновения реки Белая и Исаковского водохранилища (расположено восточнее города Алчевск).

«После прекращения работы водоотливного комплекса шахты "Славяносербская", в результате хозяйственной деятельности Алчевского металлургического комбината (т.н. Филиал №12 зарегистрированного в Южной Осетии ОАО "Внешторгсервис", которое осуществляет контроль над активами на временно оккупированной части Донбасса в интересах российской стороны) нарушен баланс работы водохранилища. В частности, в течение 2019 года забор воды для нужд АМК превысил поступления шахтных вод на 5 млн. м. куб. Уже зафиксировано обмеление водохранилища и реки Белая. Планы лиц, контролирующих АМК, увеличить производство и забор воды для технических нужд, приведут к уничтожению и реки, и водохранилища», – сообщают в Минреинтеграции.

По результатам мониторинга и отбора проб, проведенного в конце марта 2020 года, класс качества воды в Исаковском водохранилище снижен с «умеренно загрязненная» на «загрязненная».

Минреинтеграции обратилось к международным организациям с просьбой в рамках установленного мандата проверить указанные факты и принять меры реагирования.