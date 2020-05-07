Основали дончане: Охранные фирмы передавали в «ДНР» данные о стратегических объектах

Служба безопасности Украины разоблачила деятельность нескольких охранных фирм, которые передавали сведения в «ДНР» об украинских объектах критической инфраструктуры. Об этом сегодня, 7 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

В спецслужбе установили, что основали этот бизнес трое бывших правоохранителей из Донецка.

«В 2014 году они переехали на контролируемую украинскими властями территорию, однако главный офис продолжал работать в Донецке. Злоумышленники получили разрешения "органов власти псевдореспублик" на предоставление охранных и противопожарных услуг "государственным предприятиям и учреждениям ДНР". Организаторы регулярно платили налоги в так называемый бюджет "ДНР", часть из которых шла на финансирование незаконных вооруженных формирований», – сообщили в СБУ.

На контролируемой украинскими властями территории они предоставляли услуги по установке и обеспечению систем безопасности в Донецкой, Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях. Среди клиентов были предприятия, которые относятся к объектам критической инфраструктуры государства.

«Следователи задокументировали, что через интеграцию систем безопасности информацию из стратегических предприятий передавали в головной офис в Донецке. Следствие проверяет версию о сотрудничестве организаторов с так называемыми органами государственной безопасности самопровозглашенной "ДНР"», – говорится в сообщении.

Деятельность охранных фирм заблокировали на территории 4-х регионов. Продолжаются следственные действия с тремя соучредителями охранного бизнеса, по их результатам будет принято решение о привлечении виновных к ответственности.