Украинской армии передали 6 модернизированных танков (Фото)

Государственное предприятие «Львовский бронетанковый завод», входящее в состав Госконцерна «Укроборонпром», передало для нужд Минобороны очередную партию из 4 единиц танков Т-64 и 2 единиц танков Т-72, и успешно завершило контракт под государственные гарантии с Минобороны Украины. Об этом сегодня, 7 мая, сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».

«Часть бронетехники нам пришлось восстанавливать в условиях карантина, но мы в сжатые сроки осуществили все необходимые меры по недопущению распространения коронавируса на ЛБТЗ, как результат, нам удалось качественно организовать работу и вовремя передать военным бронетехнику», – подчеркнул директор бронетанкового завода Виктор Андрощук.

Фото: пресс-служба «Укроборонпрома»

Руководитель предприятия также рассказал, что параллельно с выполнением государственного оборонного заказа, конструкторско-технологическое бюро предприятия работает над освоением капитального ремонта и модернизацией других видов гусеничной бронетехники, как танк Т-80, бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-2 и БТС-4.

«Это длительный и трудоемкий процесс освоения новых видов техники, но мы ставим себе амбициозные задачи – освоение ремонта и модернизации всех видов бронетехники на гусеничном ходу, которые есть на вооружении в Вооруженных Силах Украины. Мы работаем и накапливаем свой потенциал и нам очень важно бесперебойно иметь следующие государственные заказы чтобы, во-первых, сохранить уникальный коллектив профессионалов на рабочих местах, а во-вторых, и в дальнейшем наращивать мощности работы предприятия для увеличения обороноспособности нашего государства», – отметил Виктор Андрощук.

В пресс-службе также напомнили, что Львовский бронетанковый завод – государственное предприятие с 76-летним опытом работы, которое занимается не только ремонтом, но и изготовлением бронетехники, а именно: изготовлением бронированных пожарных машин ГПМ-72 и ГПМ-54, бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ «Лев» и БРЭМ «Зубр» и тактической бронированной колесной машины «Дозор-Б».

Также предприятие осуществляет капитальный ремонт и модернизацию танков Т-72, Т-64 и Т-55 и ряда специальных инженерных машин, таких, как бронированная машина разминирования БМР-2 и инженерная машина разграждения ИМР-2.