Украинские власти хотят вернуть неподконтрольный Донбасс до конца года, – Ермак

Украинские власти будут делать все возможное, чтобы добиться мира на Донбассе и возвращения неподконтрольных территорий до конца года. Если это не удастся – существует иной план действий. Об этом сегодня, 7 мая, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает «РБК-Украина».

По его словам, украинские власти не будут ждать годами, если «та сторона не хочет прекращать войну».

«Но до конца года мы намерены делать все от нас зависящее, и интенсификация работы ТКГ (Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе – ред.) тому доказательство. Но у нас есть и проработанный план "Б": что мы делаем, если будет так; что делаем, если будет вот так», – сказал Ермак на встрече с журналистами.

Он подчеркнул, что власти хотели бы проведения местных выборов в октябре в том числе и на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), но только при определенных условиях.

«Выборов под дулами автоматов не будет. Для начала необходим контроль над границей, возможно, совместно с международными институциями, нужна безопасность и только потом выборы», – отметил Ермак.

В то же время вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников уточнил, что кампания по местным выборам, согласно законодательству, начинается за 90 дней до даты их проведения. Перед этим международные наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ еще должны сделать вывод о принципиальной возможности проведения демократических выборов в ОРДЛО.