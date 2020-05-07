В «ЛНР» на спецтехнике провели санобработку 11-метрового памятника (Фото)

На неподконтрольной украинским властям части Луганской области сотрудники «МЧС» провели санитарную обработку памятника «Комбат».

Как сегодня, 7 мая, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР», в канун празднования Дня Победы сотрудники «МЧС» «по ходатайству администрации района, провели работы по благоустройству и санитарной обработке памятника комбату, расположенного возле трассы Луганск – Бахмут перед поворотом на Славяносербск».

Для работ на высоте (11 метров) была задействована специальная техника. «В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции работы проводились с соблюдением всех правил и норм санитарно-эпидемиологической безопасности», – уверяют в «ЛНР».