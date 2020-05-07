Осколочные ранения и переломы: В «ДНР» ранены трое взрослых и двое подростков

В неподконтрольной украинским властям Саханке (Новоазовский р-н, Донецкая обл.) сегодня, 7 мая, ранены 5 мирных жителей, в том числе 2-е подростков. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Как уверяют в «ДНР», «5-ро мирных жителей ранены сегодня в результате обстрела села Саханка в Новоазовском районе».

Уточняется, что обстрел произошел в 11:30, в результате ранения различной степени тяжести получили:

мужчина, 1971 года рождения – осколочное ранение поясничной области;

мужчина 1976 года рождения – множественные осколочные ранения грудной клетки и правого плеча;

женщина 1977 года рождения – сотрясение головного мозга;

парень 2006 года рождения – перелом обеих костей правой голени, правой локтевой кисти, множественные осколочные ранения левой голени и стопы;

девушка 2006 года рождения – осколочные непроникающие ранения височной области слева, сотрясение головного мозга, ссадины левого бедра.

«Все пострадавшие были доставлены в Новоазовскую центральную районную больницу, где им была оказана первая медицинская помощь, часть раненых отправлена в республиканскую травматологическую больницу г. Донецк», – сообщают в «ДНР».

Как отмечают местные жители в соцсетях, подростки, которые были ранены – это брат и сестра. «Дети 2006 года рождения. У девочки Насти (та самая, которой делали операцию на сердце в Москве) ранение средней тяжести, касательные, по голове и ноге. Информация по брату Насти менее утешительная. Ребенок экстренно доставлен в Донецк», – говорится в сообщении.