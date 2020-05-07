Выздоровели уже 20 человек: На Донетчине еще три пациента преодолели коронавирус

В Донецкой области уже 20 человек выздоровели от коронавирусного заболевания. Из них трое – за минувшие сутки. Об этом сегодня, 7 мая, сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на ежедневном брифинге в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он отметил, что за прошлые сутки были сделаны 512 быстрых теста и проведено 110 ПЦР-исследований. Диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден еще у трех жителей Донецкой области: у двух пациентов из Мариуполя и у одного из Константиновки.

Также по результатам вчерашних ПЦР-тестов о трех больных коронавирусом можно сказать, что они уже выздоровели. Это две женщины из Мариуполя и один житель Бахмута.

«Молодая женщина из Мариуполя и ее мать находились с 21 и 22 апреля в больнице скорой медицинской помощи, когда у них был лабораторно подтвержден COVID-19, и вчера они получили второй негативный результат теста. Сегодня или завтра они будут выписаны из больницы», – рассказал Педенко.

Таким образом, с учетом трех новых выздоровевших пациентов, в Донецкой области от COVID-19 выздоровели 20 человек. В целом с начала пандемии 89 человек заразились COVID-19, из них 3 пациента скончались.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 7 мая в Украине коронавирусом заболел 13 691 человек (2 396 – выздоровели, 340 пациентов скончались). По данным Минздрава, на подконтрольной украинским властям территории Луганской области подтверждены 42 случая, из них 12 человек выздоровели.

В «ДНР» выявлены 147 случаев заболевания COVID-19 (выздоровели – 18 человек, скончались – 4 человека). В «ЛНР» (на 5 мая) – 162 заболевших (12 человек выздоровели, о летальных случаях в «ЛНР» умалчивают, по последним озвученным данным – скончались 2 человека, в том числе умер врач-отоларинголог).