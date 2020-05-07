Президент пояснил, почему еще рано запускать общественный транспорт

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что пока рано запускать общественный транспорт для всех украинцев, поскольку это большая угроза новой вспышки COVID-19 в нашей стране. Об этом глава государства заявил на традиционном совещании по противодействию коронавирусу, передает пресс-служба Офиса президента Украины.

Глава государства с чиновниками поднял вопрос запуска транспорта, в том числе метро, в связи с поэтапным выходом Украины из карантина.

Так, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что по плану, который наработало правительство, открытие метрополитена не может произойти до 22 мая. Он считает, что ранний запуск общественного транспорта грозит распространением эпидемии коронавируса, ситуация с которой еще не стабилизировалась полностью.

«Плановый умеренный подход к выходу из карантина – это правильно. Несмотря на усталость, нельзя относиться легкомысленно к эпидемии. Сегодня количество зараженных более полутысячи. Транспорт – это прямой способ распространения этой опасности», – сказал Владимир Зеленский.