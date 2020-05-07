После пыток попал в больницу: В «ДНР» почти 3 года удерживают водителя из Макеевки

В «ДНР» уже почти 3 года удерживается 42-летний Сергей Мазуров. Он «осужден» на 14 лет лишения свободы, но представители «республики» не подтверждают нахождение мужчины в колонии. Поэтому отказываются передавать его на обмен. Об этом в Facebook сообщает «Медийная инициатива за права человека».

42-летний Сергей Мазуров – житель Макеевки, работал водителем. Представители «ДНР» задержали его 1 июля 2017 года в центре города. Обвинили в шпионаже и сотрудничестве со Службой безопасности Украины.

Сначала Мазурова удерживали в изоляторе временного содержания. В течение нескольких недель июля пытали, до тех пор, пока не были вынуждены госпитализировать мужчину в отделение интенсивной терапии больницы Донецка.

«Впоследствии мы узнали, что Сергея ударили ножом в области сердца. Он чуть не умер», – говорит его коллега Ирина.

Она вспоминает, что никому из родных, даже жене Вере, не позволяли увидеть мужа – говорили, что у него простуда, а потом сообщили: хотел совершить самоубийство.

Увидеть Мазурова жене удалось лишь во время «судебных» заседаний. Тогда же он показал шрамы от ножевых ранений грудной клетки.

Затем Сергея перевезли в СИЗО Донецка, где и удерживали 2 года – до 3 октября 2019 года.

Во время «суда» родных также не допускали на свидание, не позволяли пообщаться по телефону или написать письмо. Юриста, с которым жене удалось договориться, к Сергею не допустили.

30 августа 2019 года Сергея Мазурова «осудили» на 14 лет колонии. Его этапировали в Макеевскую исправительную колонию № 32.

«Дома Мазурова ждут двое сыновей. У старшего сына после задержания отца резко упало зрение – на фоне стресса произошло отслоением сетчатки глаза. Пришлось делать несколько операций», – продолжает Ирина.

Жена и дети не могут выехать с неподконтрольной территорий, так как представители незаконных вооруженных формирований угрожают задержанием.

Сейчас в «ДНР» не подтверждают содержание гражданского Сергея Мазурова в колонии, и соответственно, не отдают на обмен. Хотя его видели десятки освобожденных бывших заложников.