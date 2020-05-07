Осколочные ранения: В «ЛНР» заявили о трех пострадавших от обстрела мирных жителях

В неподконтрольном украинским властям поселке Голубовское (Попаснянский р-н, Луганская обл.), сегодня, 7 мая, ранены 3 мирных жителя. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Как утверждают в «ЛНР», сегодня в 11:35 под обстрел с применением противотанковой управляемой ракеты попал гражданский автомобиль «ЗИЛ», доставлявший уголь.

«В результате обстрела по гражданскому автомобилю ЗИЛ, осуществлявшему доставку каменного угля, в поселке Голубовское по ул. Широкая ранены 3 мирных жителя», – уверяют в «ЛНР».

Там уточняют, что в результате обстрела пострадали:

мужчина 2000 года рождения – закрытая черепно-мозговая травма (контузия), множественные осколочные поверхностные повреждения;

мужчина 1993 года рождения – закрытая черепно-мозговая травма (контузия), множественные осколочные поверхностные повреждения);

женщина 1936 года рождения – множественные осколочные ранения верхних и нижних конечностей.

«Пострадавшие с осколочными ранениями различной степени тяжести доставлены в центральную городскую больницу города Кировск (после переименования – Голубовка, – ред.), где им была оказана неотложная медицинская помощь, на данный момент состояние пострадавших стабильное», – сообщают в «республике».

Напомним, сегодня, 7 мая, в «ДНР» ранены трое взрослых и двое подростков.