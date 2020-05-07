Через КПВВ «Новотроицкое»: Представители ООН доставили медпрепараты жителям прифронтовой зоны

Сегодня, 7 мая, через КПВВ «Новотроицкое» проследовал гуманитарный груз от ООН, предназначенный для жителей прифронтовых населенных пунктов подконтрольной Украине территории. Об этом сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда.

Как уточнили «Донецким новостям» в Донецком погранотряде, через КПВВ проследовало три автомобиля представителей ООН, которые доставили жителям лекарственные средства.

«Автомобили с препаратами последовали по маршруту из Мариуполя в населенные пункты вблизи линии разграничения, чтобы оказать помощь жителям прифронтовых территорий», – добавили пограничники.

«Военнослужащие Донецкого пограничного отряда продолжают способствовать деятельности международных организаций, осуществляющих помощь как жителям временно оккупированной территории Украины, так и тем, кто находится вблизи линии разграничения на контролируемой территории», – говорится в сообщении.