RU
Все новости

На Донетчине работает 41 продуктовый рынок

07.05.20 15:24
Дезинфекция рынка / Фото: Госпродпотребслужба
Дезинфекция рынка / Фото: Госпродпотребслужба

В Донецкой области при соблюдении условий карантина работает 41 агропродовольственный рынок. Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

«По состоянию на 6 мая в области работал 41 агропродовольственный рынок. Специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в Донецкой области с 1 мая осуществляют ежедневный контроль за соблюдением санитарно-противоэпидемических правил на агропродовольственных рынках области», – говорится в сообщении.

В частности, на каждом рынке в течение всего времени его работы присутствуют сотрудники Госпродпотребслужбы.

Как отмечается, за период с 1 мая в области проведена 171 проверка рынков, установлено 13 нарушений санитарно-противоэпидемических требований, закрыто 5 рынков.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк