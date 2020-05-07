На Донетчине работает 41 продуктовый рынок

В Донецкой области при соблюдении условий карантина работает 41 агропродовольственный рынок. Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

«По состоянию на 6 мая в области работал 41 агропродовольственный рынок. Специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в Донецкой области с 1 мая осуществляют ежедневный контроль за соблюдением санитарно-противоэпидемических правил на агропродовольственных рынках области», – говорится в сообщении.

В частности, на каждом рынке в течение всего времени его работы присутствуют сотрудники Госпродпотребслужбы.

Как отмечается, за период с 1 мая в области проведена 171 проверка рынков, установлено 13 нарушений санитарно-противоэпидемических требований, закрыто 5 рынков.