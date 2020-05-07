В Краматорске с начала мая начаты уголовные производства относительно троих экс-участников НВФ

В Краматорске с начала мая начаты уголовные производства относительно 3-х бывших участников незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР». Об этом сегодня, 7 мая, сообщает пресс-служба полиции города.

Так, в полицию с сообщением о своем участии в НВФ «ДНР» обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что 9 мая 2014 года, когда Краматорск находился под контролем НВФ, в городе прошли массовые мероприятия. Там она узнала, что участники НВФ ищут людей, которые могут поддерживать жизнедеятельность на блокпостах в городе.

«Краматорчанка решила вступить в ряды НВФ. Женщина в то время не имела постоянного заработка, а боевики пообещали за "службу" платить деньги и выдавать продукты питания. Почти месяц бывшая наемница "работала", обслуживая блокпост у местного исполкома. Она готовила еду и раздавала ее боевикам. Однако со временем поняла, что не хочет быть в составе НВФ, и уволилась», – рассказали в полиции.

Еще двое местных жителей присоединились к НВФ «ДНР» и осуществляли контрольно-пропускной режим на местных блокпостах.

«Наемники не задержались "на службе". Мужчины решили сообщить о своей незаконной деятельности в 2014 году в полицию», – отметили в пресс-службе.

Сейчас в отношении 3-х бывших участников НВФ начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований». Если будет доказано, что на время пребывания в НВФ эти люди не совершили тяжких преступлений, они будут официально освобождены от уголовной ответственности

В полиции также напомнили, что согласно ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, человек, находившийся в составе вооруженных формирований, добровольно вышедший из них и уведомивший об этом органы государственной власти, освобождается от уголовной ответственности.