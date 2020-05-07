Война на Донбассе: Украинцы больше всего поддерживают идею введения миротворцев ООН

В отношении урегулирования конфликта на Донбассе больше всего украинцы поддерживают идею с введением миссии ООН. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса «Донбасс и Крым: людские и геополитические измерения»* Школы политической аналитики Национального университета «Киево-Могилянская академия» (НаУКМА).

Относительно совместного патрулирования ныне временно неподконтрольной части украинско-российской границы представителями Украины и «Л-ДНР» – четко прослеживается негативное восприятие украинцами этой идеи – 38,5% респондентов (28,7% не поддерживают, 9,8% – частично не поддерживают).

Положительно к такому совместному патрулированию относятся примерно четверть населения (25,5%).

«Но многие не определились со своей позицией относительно этого вопроса – суммарно 36,1%», – уточнил Олег Сабура, аналитик по Донбассу Школы политической аналитики НаУКМА.

Больше всего украинцы склоняются к идее введения на Донбасс миротворческой миссии ООН. «Сторонники – 57,5% населения. Только 7,3% опрошенных полностью или частично не поддерживают идею», – сказал Сабура.

Сторонников миротворческой миссии НАТО меньше – 49,0% респондентов. Отрицательно относятся – 13,5%. «Можно допустить, что позиция населения связана с отношением к самому Североатлантическому альянсу. И в регионах, где традиционно сторонников НАТО меньше (это восток и юг страны), и идея этой миротворческой миссии менее поддерживается. Интересно, что нет такого различия между регионами по вопросу миротворцев ООН», – пояснил Сабура.

* Опрос проведен Info Sapiens на заказ Школы политической аналитики. Полевой этап длился с 5 по 24 марта 2020 года. Опрос 1000 человек в возрасте от 16 лет проводился методом личного интервью во всех регионах Украины без учета неподконтрольных территорий. Максимальна теоретическая погрешность не превышает 3,4%.