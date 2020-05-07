Помогут с ремонтом: Международные организации определили список первоочередных больниц Донетчины

По результатам анализа состояния больниц Донецкой области, международными организациями определен перечень учреждений, которые получат от них помощь на ремонт и обустройство. Об этом сегодня, 7 мая, сообщила директор департамента инвестиционно-инновационного развития и внешних отношений Донецкой облгосадминистрации Оксана Головко в ходе брифинга в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

По ее словам, 6 мая облгосадминистрация получила перечень медицинских учреждений, которые по результатам анализа международных организаций были определены как первоочередные для оказания помощи в ремонте и обустройстве больничных помещений.

«В том числе это инфекционные больницы Константиновки, Мирнограда, многопрофильная больница Бахмута, Волновахская центральная районная больница, Великоновоселковская центральная районная больница, Торецкая городская больница и Краматорская городская больница №3», – перечислила Головко.

Она отметила, что помощь в ремонте этим больницам от международных организаций будет оказана в ближайшее время. Это поможет создать максимально комфортные условия пребывания как пациентов, так и медработников.