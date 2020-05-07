Почти четверть украинцев против выплат пенсий неподконтрольному Донбассу, – опрос

Почти четверть украинцев против выплат пенсий жителям неподконтрольных Украине территорий Донбасса, а поддерживает эту идею – треть населения. Украинцы более позитивны в отношении возобновления транспортного сообщения с неподконтрольным Донбассом и предоставлении живущим за линией разграничения различных украинских услуг. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса «Донбасс и Крым: людские и геополитические измерения»* Школы политической аналитики Национального университета «Киево-Могилянская академия» (НаУКМА).

Так, 23,6% респондентов категорически против выплат пенсий жителям неподконтрольного Донбассу. Еще 25% жителей считают, что что для осуществления таких выплат именно сейчас нет условий.

А треть населения (31,3% опрошенных) поддерживает идею с выплатами пенсий, и считают, что это можно осуществить уже сейчас.

Но каждому пятому украинцу трудно ответить на этот вопрос.

Украинцы более положительны в отношении предоставления для жителей неподконтрольного Донбасса украинских административных услуг (поддерживают 45,5%) и предоставления медицинских услуг (48,3%).

Большинство населения (45,7%) поддерживают идею возобновления железнодорожного и автобусного сообщения с неподконтрольным Донбассом. Отрицательно относятся – 22,0%.

«Интересно региональное распределение ответов. Логично, что идею больше поддерживают на востоке Украины (56,8%) и на юге (55,5%). А радикальные противники возобновления сообщения живут на севере (30,9% опрошенных, из них 23% категорически против) западе», – прокомментировал Антон Суслов, аналитик Школы политической аналитики НаУКМА.

Половина украинцев (50,2%) – за увеличения пунктов пропуска на линии разграничения.

* Опрос проведен Info Sapiens на заказ Школы политической аналитики. Полевой этап длился с 5 по 24 марта 2020 года. Опрос 1000 человек в возрасте от 16 лет проводился методом личного интервью во всех регионах Украины без учета неподконтрольных территорий. Максимальна теоретическая погрешность не превышает 3,4%.