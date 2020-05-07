После открытия КПВВ: На Донетчине готовятся развернуть мобильный госпиталь и пункты тестирования

Донецкая облгосадминистрация договорилась с международными организациями о предоставлении в пользование мобильного госпиталя и оборудованных пунктов тестирования. Об этом сегодня, 7 мая, сообщила директор департамента инвестиционно-инновационного развития и внешних отношений Донецкой облгосадминистрации Оксана Головко в ходе брифинга в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

По ее словам, проведены переговоры с международными гуманитарными организациями по предоставлению во временное пользование современной мобильной больницы.

«Это рассматривается как вариант дополнительного размещения в теплое время года больных с COVID-19 за пределами больничных зданий для медицинской сортировки больных. Во-вторых, этот мобильный госпиталь можно использовать вблизи контрольных пунктов въезда-выезда, если будет принято решение о перемещении там людей», – сказала Головко.

Она отметила, что также будут предоставлены несколько оборудованных пунктов для того, чтобы иметь возможность проводить тестирование на коронавирус. Они будут использоваться для помощи больницам или возле линии разграничения.

Оксана Головко также сообщила, что на прошлой неделе в Донецкую область от международных организаций поступила гуманитарная помощь для лечебных учреждений: 930 многоразовых защитных костюмов и лицевых щитков для медиков, которые были доставлены за счет ПРООН; 12 кислородных концентраторов, пульсоксиметры и несколько тонн воды от ЮНИСЕФ. Эти средства были распределены в больницы области. Также планируются закупки аппаратов искусственной вентиляции легких, мониторов пациентов и другого медоборудования для борьбы с COVID-19.