Зеленский ответил на петицию с требованием уволить Ермака

В отношении председателя Офиса президента Андрея Ермака Государственным бюро расследований и СБУ ведется досудебное расследование. Об этом говорится в ответе президента Украины Владимира Зеленского на электронную петицию «Освободить и привлечь к уголовной ответственности председателя Офиса президента Андрея Ермака».

Петиция, поступившая от гражданина Александра Иванова, набрала свыше 25 тыс. подписей (26 316 подписей), поэтому ее должен рассмотреть глава государства.

В частности, Иванов требовал уволить Ермака за подписание им намерения о создании Консультативного совета с представителями неподконтрольного Донбасса в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) и за давление на депутатов Верховной Рады Украины.

«Если вы на стороне Украины, то Андрей Ермак должен быть немедленно освобожден, а компетентные органы должны начать уголовные производства по фактам государственной измены и коррупции», – обращался к президенту Иванов.

В своем ответе Владимир Зеленский сообщает, что подписанный 11 марта 2020 года в Минске протокол ТКГ о намерении создания Консультативного совета – это рабочий документ, который:

носит декларативный характер;

не легитимизирует субъектность отдельный районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО);

не меняет статуса России в переговорном процессе в рамках ТКГ.

«Относительно высказываний по А. Ермака и других лиц необходимо отметить, что Государственным бюро расследований и Службой безопасности Украины осуществляется досудебное расследование с целью проверки имеющихся в СМИ фактов. О результатах досудебного расследования будет проинформировано общество через средства массовой информации», – заключил глава государства.