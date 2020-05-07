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Сбросили гранатометный выстрел: Украинских военных на Донбассе атаковал беспилотник

07.05.20 17:19
Квадрокоптер
Квадрокоптер / Фото: radiosvoboda.org

В районе Старогнатовки (Воновахский район Донецкой обл.) на позиции украинских военных была совершена атака с применением беспилотного летательного аппарата. Об этом сегодня, 7 мая, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

«Против защитников населенного пункта Старогнатовка российские оккупанты применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-17. Один военнослужащий получил осколочное ранение», – говорится в сообщении.

Еще один военнослужащий Объединенных сил был ранен в районе Новотошковского на Луганщине. Здесь противник вел огонь из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм.

Воинов оперативно доставили в лечебные учреждения и оказали необходимую медицинскую помощь.

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