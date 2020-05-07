Головы на кольях: В неподконтрольной Макеевке странно украсили салон красоты (Фото)

В неподконтрольной украинской власти Макеевке (Донецкая обл.) вход в салон красоты «украсили» головами манекенов. Соответствующую фотографию в соцсети разместил местный житель Дмитрий.
Он отмечает, что сделал данное фото 5 мая. «Город Макеевка, улица Островского. Действующий салон красоты рядом с кафе "Три мушкетера"», – уточнил макеевчанин.
Речь идет о салоне красоты «Екатерина», расположенном в Центрально-городском районе. На колья ворот «креативщики» нанизали головы манекенов, на головах также маркером написаны имена.
«Я постарался пройти как можно быстрее. И подумал, насколько отважные женщины приходят сюда на обслуживание:)», – отмечает Дмитрий.
Большинство пользователей соцсетей не поняли такого «креатива»:
- Лариса: «У царицы Екатерины.... Это ее мастера или тот, кто остался не доволен? Страшно мимо пройти даже»;
- Катя: «Это головы конкуренток)))»;
- Вадим: «Как минимум, головы нет у владельца»;
- Владмир: «Выглядит, как ворота замка Дракулы. И это лайтовая версия моего больного воображения».