Головы на кольях: В неподконтрольной Макеевке странно украсили салон красоты (Фото)

В неподконтрольной украинской власти Макеевке (Донецкая обл.) вход в салон красоты «украсили» головами манекенов. Соответствующую фотографию в соцсети разместил местный житель Дмитрий.

Он отмечает, что сделал данное фото 5 мая. «Город Макеевка, улица Островского. Действующий салон красоты рядом с кафе "Три мушкетера"», – уточнил макеевчанин.

Речь идет о салоне красоты «Екатерина», расположенном в Центрально-городском районе. На колья ворот «креативщики» нанизали головы манекенов, на головах также маркером написаны имена.

«Я постарался пройти как можно быстрее. И подумал, насколько отважные женщины приходят сюда на обслуживание:)», – отмечает Дмитрий.

Большинство пользователей соцсетей не поняли такого «креатива»: