Больше 220 семей переселенцев-участников АТО/ООС получат жилье в этом году

Правительство внесло изменения в Порядок обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Это позволит в 2020 году приобрести жилье для более 220 семей переселенцев, сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов Украины.

Решение было принято на заседании правительства 6 мая.

Как отмечается, соответствующий порядок использования средств по бюджетной программе оказания денежной компенсации для приобретения жилья этой категории переселенцев был приведен в соответствие с Законом Украины «О Государственном бюджете на 2020 год».

По словам Министра по делам ветеранов Украины Сергея Бессараба, денежную компенсацию из государственного бюджета получат внутренне перемещенные лица (ВПЛ), признанные участниками боевых действий или лицами с инвалидностью вследствие войны III группы в связи с непосредственным участием в АТО / ООС, которые нуждаются в улучшении жилищных условий и находятся не менее одного года на учете в Единой информационной базе данных ВПЛ.

Программа позволит в 2020 году обеспечить жильем более 220 внутренне перемещенных украинских семей.

Отдельно внесенными изменениями предусмотрен перерасчет размера денежной компенсации, в случае изменений в составе семьи заявителя, которому назначена денежная компенсация (рождения или смерти члена семьи, брака / расторжения брака, включения в состав семьи новых членов и т.д.), если в день подачи заявления и документов денежная компенсация не выплачена, или выплачена не в полном объеме.

До 2020 года главным распорядителем субвенции и ответственным исполнителем бюджетной программы было Минсоцполитики. Теперь эти полномочия переданы Министерству по делам ветеранов.