Пошаговая инструкция: Как обратиться в Пенсионной фонд в период карантина

В условиях карантина платформа для дистанционного общения Пенсионного фонда Украины становится наиболее актуальной. Письменно обратиться в ПФУ, чтобы получить необходимую информацию, можно несколькими способами.

Вариант 1 – Электронное обращение

Необходимо зайти на сайт Пенсионного фонда Украины pfu.gov.ua.

В верхнем поле меню главной страницы находится рубрика «Для общественности»:

в данной рубрике выбираем категорию «Обращение граждан»;

далее – раздел «Электронное обращение»;

и система сразу предложит заполнить бланк заявления электронного обращения (https://www.pfu.gov.ua/23131-elektronne-zvernennya-aplikatsijna-forma);

заполнить форму с указанием контактных и персональных данных, описать суть вопроса в графе «Ваше сообщение».

К заполненной форме есть возможность приложить копии документов или заявление: для этого над полем «Ваше сообщение» находится опция «Выберите файл». Таким способом можно прикрепить, например, скан-копии в формате pdf, фотографии – в jpg, обращение – в Word и т. п.

Перед отправкой сообщения у поля «Согласен на обработку данных» обязательно нужно поставить отметку о согласии для обработки указанных данных.

После этого нажимаем кнопку «Отправить» – и сообщение попадает на электронную почту info@pfu.gov.ua Пенсионного фонда Украины.

«Все обращения будут обработаны специалистами Фонда и в установленный законом срок вам будет дан ответ», – заверили в ПФУ.

Вариант 2 – Обращение граждан

Еще один вариант – в рубрике «Для общественности» выбрать категорию «Обращение граждан»:

далее переходим в раздел «Образец формы письменного обращения»;

видим образец обращения;

по ссылке «Образец» («Зразок») можно скачать данный бланк (https://www.pfu.gov.ua/33914-zrazok-formy-pysmovogo-zvernennya/) в формате Word;

заполняем бланк обращения в Пенсионный фонд;

отправляем его по электронной почте на адрес info@pfu.gov.ua.

Вариант 3 – через портал веб-услуг

Также прислать электронное обращение можно через веб-портал электронных услуг https://portal.pfu.gov.ua/ и мобильное приложение, которое устанавливается на телефон.