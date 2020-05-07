Украинцев будут массово тестировать на COVID-19: Верховная Рада приняла закон

Верховная Рада на внеочередном заседании сегодня, 7 мая, проголосовала в первом чтении и в целом за законопроект о проведении массового тестирования украинцев на коронавирус, передает «Lb.ua».

За законопроект №3380 «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения потенциала системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19» проголосовали 336 нардепов.

«Принятие проекта закона позволит существенно повысить способность системы здравоохранения качественно и последовательно реагировать на вызовы, связанные с распространением коронавируса, улучшив при этом условия труда медработников. К тому же, позитивным последствием принятия законопроекта является закрепление четкого обязательства обеспечения массового тестирования, которое, согласно с международной практикой, является одним из самых действенных методов сдерживания пандемии», – говорится в пояснительной записке.

Согласно принятому закону, всех медработников, сотрудников Нацгвардии и Нацполиции будут проверять на COVID-19 в обязательном порядке и вне зависимости от того, имели ли они установленный контакт с больным коронавирусом. Также будут проводить тесты всем лицам, которые обращаются за помощью и имеют признаки заболевания.

Документ предлагает закрепить возможность привлечения врачей-интернов и врачей-специалистов на волонтерских началах к мероприятиям по противодействию коронавирусу на условиях и с ограничениями, которые определяет Минздрав.

Кроме того, документ вносит изменения в закон «Об общеобязательном государственном социальном страховании» в части повышения размера пособия по временной нетрудоспособности медицинским работникам на самоизоляции после контакта с больными COVID-19 во время выполнения служебных обязанностей. Выплаты устанавливаются в размере до 100% средней зарплаты без учета стажа.

Также предусматривается обновление алгоритмов тестирования, определение учреждений здравоохранения и спецгоспиталей для приема больных COVID-19.