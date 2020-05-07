Можем пойти по «немецкому сценарию»: В Донецкой ОГА сделали прогноз по COVID-19

В Донецкой области ситуация с коронавирусом может развиваться по «немецкому сценарию», если будет продолжаться соблюдение карантина. Об этом сегодня, 7 мая, сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на ежедневном брифинге в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

По его словам, прогнозировать ситуацию очень сложно, однако есть возможность анализировать данные и сравнивать с другими странами, которые прошли эпидемию. Так, по информации врачей Германии, Италии, врачей Всемирной организации здравоохранения, ориентировочное количество заболевших должно составить 2/3 от населения страны. Из этого количества около 20% будут нуждаться в медицинской помощи, в том числе 6% понадобятся реанимационные вмешательства. По данным Германии от 1,5% заболевших могут умереть, итальянский показатель смертности от COVID-19 составляет 10%.

«Что касается цифр по Донецкой области, на сегодня у нас 89 заболевших. 28 пациентов находились в стационарах, приблизительно 19-20 человек действительно нуждались в медпомощи, это порядка 23%. Еще 4 пациентов нуждались в реанимации, это порядка 4,5%. На сегодня мы имеем 3-х умерших, это 3,5%. Если и дальше будем придерживаться карантинных мероприятий, то у нас есть возможность идти по "немецкому сценарию". Если нет – мы можем пойти и по "итальянскому сценарию"», – отметил Педенко

Он подчеркнул, что все зависит от того, как одновременно массово будут поступать пациенты в больницы.

«Если это будет большее количество, то больницы не справятся, и дальше процесс будет неконтролируемый. Сегодня он контролируемый полностью – и со стороны лекарственных средств, и со стороны индивидуальной защиты. Пока еще проблем явных нет», – резюмировал Педенко.