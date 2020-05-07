Нет денег и жилья: Освобожденный из плена «ДНР» вынужден был ночевать в метро Киева

Освобожденный два года назад из плена «ДНР» Игорь Яковенко из-за отсутствия денег вынужден ночевать в метро Киева. Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский ученый-религиовед Игорь Козловский, который вместе с Яковенко находился в плену в Донецке и также был освобожден в декабре 2017 года.

«Радостная и печальная встреча... Утром неожиданно встретился с бывшим пленным, с которым некоторое время был в подвале донецкого СИЗО (10 пост). Нас вместе с другими пленными освободили из того ада 27 декабря 2017 года. А сейчас ему негде жить, и он ночует где-то в метро, а также у него нет еды и работы. Я отдал ему все деньги, которые были со мной, хотя он и стеснялся их брать», – написал он, дополнив, что у Игоря не было даже телефона – продал, чтобы купить еды.

Козловский уточнил, что на переданные вчера им деньги парень снял временное жилье «и немного поел и оделся».

Сегодня, 8 мая, религиовед также встречался с Яковенко и предал ему еду и средства, которые поступили от подписчиков в соцсети. «Но он и в дальнейшем нуждается в действенной поддержки», – отметил Козловский.

Позже переселенец из Крыма Измаил Рамазанов, который сейчас живет в Киеве, сообщил, что помог Игорю Яковенко с жильем. «Он едет к нам», – написал он.

Известно, что Игорь Яковенко родом из Горловки, там осталась у него семья. Но в неподконтрольный город Игорь не намерен возвращаться. В плену он провел 2 года и 4 месяца. После этого стал сильно заикаться.

Его арестовали в Горловке, когда он вместе с родственником вышел посмотреть, откуда стреляют. Родственник при этом взял еще и бинокль. В этот момент появился «патруль», который обвинил мужчин в корректировке огня. «Нас посчитали корректировщиками. Били тапиками. Это электричество. Меня пытали», – говорил Игорь ранее в интервью украинскому телеканалу.

После освобождения по обмену пленными в декабре 2017 года он проходил курс лечения в киевской больнице, но после – ему некуда было ехать, временно жилье бывшему заложнику не предоставили.