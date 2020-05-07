За организацию «референдума ДНР» будут судить мать и сына из Константиновки

Прокуратура Донецкой области завершила досудебное расследование в отношении матери и сына из Константиновки, которые участвовали в организации «референдума» в мае 2014 года. Об этом сегодня, 7 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

Жителей Константиновки обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины).

«Досудебным расследованием установлено, что в мае 2014 года жительница. Константиновки вместе со своим сыном участвовали в организации и проведении в помещении общеобразовательной школы №5 незаконного "референдума" о признании самостоятельности так называемой "ДНР" в качестве членов "участковой избирательной комиссии"», – говорится в сообщении.

За совершенные действия против своего государства, согласно санкции инкриминируемой статьи, обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.