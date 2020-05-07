Сама воспитывает троих детей: Переселенка через суд добилась назначения пособия ВПЛ

Переселенке отказали в выплате пособия ВПЛ, несмотря на то, что она ухаживает за тремя несовершеннолетними детьми. Свои права женщине пришлось отстаивать в суде. Об этом сегодня, 7 мая, сообщает БФ «Право на защиту» («Право на захист»).

Анна вместе с детьми проживала в неподконтрольном украинской власти городе Ровеньки (Луганская обл.). Но из-за вооруженного конфликта семья в 2018 году переехала на подконтрольную Украине территорию в Северодонецк. Здесь Анна встала на учет как внутренне перемещенное лицо (ВПЛ).

На новом месте жительства Анна обратилась в Управление социальной защиты населения (УСЗН) с заявлением о назначении ежемесячного пособия ВПЛ. Но ей отказали, поясняя, что женщина не трудоустроена.

Отказывая в назначении помощи Анне, УСЗН исходил из того, что ее старшие дети уже учатся в школе, а младший сын посещает дошкольное группу дневного пребывания, а значит – она не осуществляет постоянного ухода за детьми.

«Этот отказ был полностью абсурдным и необоснованным. В п. 7 "Порядка предоставления ежемесячной адресной помощи ВПЛ для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг", указано: граждане, которые имеют трех и более детей в возрасте до 16 лет, ухаживают за ними и не трудоустроены, имеют право на получение ежемесячной адресной помощи. Но специалисты УСЗН имели другой взгляд на ситуацию», – отмечают юристы «Права на защиту».

В течение года Анна пыталась решить проблему с назначением помощи в досудебном порядке, неоднократно обращалась в Министерство социальной политики, УСЗН, к Уполномоченному по правам человека и т.п. Все было безрезультатно и осложнялось тем, что Анна является одинокой матерью, ее семья является малообеспеченной, а значит – эта помощь является жизненно необходимой.

В итоге, она обратилась к юристам «Право на защиту», которые помогли ей составить иск в суд. Закон был на ее стороне. Суд признал действия УСЗН противоправными.

Напомним, что в 2020 году размер денежной помощи для переселенцев в 2020 году составит:

для пенсионеров, детей – 1 тыс. грн на чел.;

для трудоспособных лиц – 442 грн на одного чел.

Если в состав семьи входят люди, которые имеют инвалидность, – сумма увеличивается, но не может превышать 3 400 грн в месяц. Для многодетной семьи пороговое значение – 5 тыс. грн.