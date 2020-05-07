Фонд Рината Ахметова и ДТЭК передали Львовской области экспресс-тесты для диагностики врачей на коронавирус

Фонд Рината Ахметова и компания ДТЭК передали Львовскому областному центру экстренной медицинской помощи и медицины катастроф 4625 экспресс-тестов для выявления COVID-19. Они предназначены исключительно для диагностики здоровья врачей бригад «скорой помощи». Об этом сегодня, 7 мая, сообщает пресс-служба Фонда.

«Сегодня украинские врачи "скорой помощи" наиболее подвержены риску заражения коронавирусом, потому что первыми контактируют с заболевшими. Поэтому специально для них Фонд, по личному решению Рината Ахметова, дополнительно приобрел и передает 20 000 экспресс-тестов, которые распределены между областными центрами экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Черновцах, Ивано-Франковске, Тернополе, Ровно, Виннице, Львове и Житомире. Своевременную и качественную диагностику получат порядка 10 000 медиков. И Львовская область – первая, кому Фонд передал эту помощь», – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

По ее словам, для Фонда Рината Ахметова помощь врачам «скорой помощи» – это своего рода продолжение работы в сфере неотложной медицины. В 2019 году Фонд Рината Ахметова в рамках проекта «200 скорых для Украины» передал современные автомобили «скорой помощи» всем регионам Украины. В частности, во Львовской области работают 5 уникальных машин, оборудованных всем необходимым для реанимации. Сами медики называют их «палатой интенсивной терапии на колесах». К жителям труднодоступных районов региона выезжают бригады на трех внедорожниках, способных преодолеть даже горную местность. А в неонатальной «скорой» установлен аппарат искусственной вентиляции легких, незаменимый при тяжелых осложнениях коронавируса.

Сертификат на экспресс-тесты представитель ДТЭК в региональном штабе по борьбе с коронавирусом Назар Гудзь вручил главврачу Львовского областного центра экстренной медицинской помощи Яреме Качмару.

«Сегодня борьба с коронавирусной инфекцией требует объединения всех усилий – точечная помощь не способна сдержать распространение COVID-19. Мы искренне уверены, что только совместными усилиями представителей общества, бизнеса и власти можно помочь нашей стране в решении тех вопросов, которые стоят перед ней в этой чрезвычайной ситуации», – отметил Назар Гудзь.

В свою очередь Ярема Качмар отметил, что переданные тесты позволят оперативно проводить первичную диагностику и не допустить роста числа заболевших. «Я благодарен Фонду Рината Ахметова за экспресс-тесты для медиков "скорой помощи". Наши сотрудники первыми контактируют с инфицированными пациентами, и потому их тестирование крайне необходимо для того, чтобы максимально быстро выявить и изолировать носителя COVID-19. Большое вам спасибо», – сказал он.

Как пояснил заместитель руководителя Департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации Андрей Васько, помощь Фонда Рината Ахметова играет важную роль в борьбе с эпидемией: «Спасибо Фонду Рината Ахметова за тесты. А также за защитные костюмы для тех наших больниц, которые работают с больными коронавирусом. Эта помощь крайне важна для того, чтобы справиться с эпидемией».

Ранее Фонд закупил и уже передал в опорные региональные государственные больницы 300 000 тестов для выявления коронавируса. 30 000 из них получила Львовская область.