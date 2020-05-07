Получил грант: Житель Мариуполя выпекает пиццу в уникальной печи (Фото)

В Мариуполе предприниматель Игорь Виноградов начал выпекать пиццу на новом оборудовании, аналогов которому нет в восточной Украине. Об этом сообщают организаторы проекта USAID «Экономическая поддержка восточной Украины».

Американскую печь для выпекания пиццы житель Мариуполя получил по гранту от проекта USAID, ее стоимость вместе с вытяжным оборудованием составляет 1 млн 640 тыс. грн.

Пицца-печь установили в пиццерии в Левобережном районе Мариуполя. Как утвеждает предприниматель, такой печи нет ни в одной из пиццерий на востоке Украины.

«Это высококлассное профессиональное оборудование. Это конвейерная печь, пицца в ней выпекается при движении в рабочей камере. Печь большая, поэтому одновременно мы можем загрузить в нее больше пиццы для выпекания. Специальная система контролирует распределение потоков горячего воздуха, поэтому выпечка со всех сторон одинакова. Пицца выпекается 3,5 минуты, это время неизменно. Сейчас идет процесс настройки печи, изучаем ее возможности», – рассказал Игорь Виноградов.

По этому же гранту от проекта USAID он получил морозильную камеру, холодильный стол и машину для закругления теста. Кроме того, согласно условиям гранта, работники пиццерии должны пройти обучение стандартам международной системы безопасности работы с пищевыми продуктами НАССР.

Команда Виноградова планирует повторить рекорд, который установили в 2018 году в Мариуполе. Тогда для жителей города устроили «День пиццы» – за 5 часов испекли и продали людям 686 пицц.

«Тогда каждые 26 секунд мы выдавали клиенту готовую пиццу. Очередь стояла как в нашем зале, так и на улице. Сейчас с такой печью время на выпекание уменьшится. Сейчас в нашей команде обсуждаем, как с новым оборудованием воплотить эту же идею», – поделился планами предприниматель.

Во время карантина он решил ежедневно раздавать пиццу бесплатно. В начале апреля это было 5 пицц в день, затем стали раздавать 10 пицц. Предприниматель говорит, что таким образом поддерживает людей, которые из-за карантина оказались в затруднительном положении.

Сейчас Игорь Виноградов имеет несколько пиццерий в Донецкой области – в Покровске и две в Мариуполе. Продолжает строить новую пиццерию в Мирнограде.