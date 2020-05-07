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В Украине объявили в розыск «министра углепрома ЛНР»

07.05.20 20:34
Павел Мальгин
Павел Мальгин

Прокуратура Луганской области сообщила о подозрении в совершении преступления по свержению конституционного строя, захвата государственной власти, посягательстве на территориальную целостность Украины (ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 УК Украины) «министру углепрома ЛНР». Об этом сегодня, 7 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Отметим, что «министром топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР» является Павел Мальгин. По данным следствия, он занимает эту должность с апреля 2016 года.

«В своей деятельности подозреваемый открыто совершает действия в поддержку режима оккупации части Луганской области и функционирования службы РФ, распространения и применения юридически ничтожных законодательных и нормативно-правовых актов "ЛНР", направленных на свержение конституционного строя и захвата государственной власти», – говорится в сообщении.

Сейчас Мальгин объявлен в розыск.

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