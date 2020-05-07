Для борьбы с пандемией: ЮНИСЕФ доставил помощь больницам Луганской области (Фото)

В Луганскую область доставили первую партию помощи от ЮНИСЕФ для больниц в трех городах, в целом планируется оказать помощь 8-ми лечебным учреждениям. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Благодаря тесному партнерству с бизнесом в Украине, ЮНИСЕФ удалось приобрести медицинское оборудование, комплекты личной защиты, санитарные средства и бутилированную воду для 8-ми больниц Луганской области в ответ на пандемию COVID19. Общая стоимость такой помощи для регионов в зоне конфликта на востоке Украины составляет 16 млн грн», – говорится в сообщении.

ЮНИСЕФ передал 8 кислородных концентраторов, 30 пульсоксиметров и более 30 тыс. л бутилированной воды трем больницам в Рубежном, Старобельске и Северодонецке Луганской области.

«На следующей неделе еще 5 больниц, включая детскую областную клиническую больницу и областной центр неотложной помощи в Луганской области, получат комплекты индивидуальной защиты, пульсоксиметры и воду», – отметили в организации.

Кроме того, планируется поставка комплектов личной защиты в больницы в Рубежном, Старобельске и Северодонецке.