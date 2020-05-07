RU
Все новости

На Донбассе: Жителям старшего возраста предлагают психологическую поддержку (Контакты)

07.05.20 20:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Жителям Донецкой и Луганской области в возрасте 55+, которые страдают от домашнего насилия или находятся в стрессовом состоянии, предлагают бесплатную психологическую помощь. Помощь оказывает общественная организация по поддержке людей старшего возраста «Век счастья».

В мае начала работу «горячая линия» 099-624-38-10, на которую могут обратиться и получить консультацию люди старшего возраста. «С 10 до 18 часов на звонки отвечает специалист нашей организации, сертифицированный по теме раннего реагирования на случаи домашнего насилия», – отметила руководитель организации «Век счастья» Наталия Бондаренко.

Также с 11 мая стартуют онлайн-лекции по психологии и конфликтологии. «Мы организовываем открытую онлайн-группу для оказания психологической помощи людям старшего возраста и закрытую онлайн-группу для людей, страдающих от домашнего насилия», – добавила Бондаренко.

Онлайн-лекции будут проводить профессиональные эксперты-психологи. Расписание лекций и групп публикуется на Facebook-странице организации.

Так, уже открыта регистрация на следующие лекции:

  • 11 мая в 10:00 – «Особенности психосоциального развития людей старшего возраста. Подарки моего возраста»;
  • 12 мая в 10:00 – «Конфликт, понятие и виды, пути их решения».

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк